КС Украины отменил ограничение на выплату зарплат госслужащим

29.08.2020, 7:10, Новости дня

Конституционный Суд Украины отменил решение об ограничении зарплат госслужащих на уровне 47 тыс. грн. Об этом 28 августа в Facebook написал народный депутат от “Слуги народа” Даниил Гетманцев.

“У высших государственных чиновников, судей, банкиров и других должностных лиц с зарплатой более 47 230 грн сегодня праздник. КСУ своим решением отменил ограничения на выплату зарплат должностным лицам в бюджетных учреждениях, судьям, прокурорам, депутатам, сотрудникам НБУ 10 минимальными зарплатами”, – отмечено в посте.

По его информации, суд также признал неконституционным пункт, которым приостановили на время карантина возможность списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

У высших государственных чиновников, судей, банкиров и др. должностных лиц, с зарплатой более 47230 грн., сегодня… Posted by Danil Getmantsev on Reede, 28. august 2020

С апреля 2020-го зарплата госслужащих в Украине составляет не более 47 тыс. грн. Ограничение было введено в связи с эпидемией коронавируса и касалось судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка, Центральной избирательной комиссии и членов наблюдательных советов.

В Международном валютном фонде раскритиковали решение об ограничении зарплат. Ограничивая зарплаты чиновникам топ-уровня, Украина может лишиться “хорошо мотивированных, компетентных и честных людей”, отметил 10 июля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.