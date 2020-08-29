 

В Уганде молния убила 10 детей

29.08.2020, 7:10, Новости дня

10 детей погибли от удара молнии в городе Аруа на северо-западе Уганды, информирует ВВС.

Школьники играли в футбол, но сильный дождь с грозой заставил их прервать игру и спрятаться в хижине с соломенной крышей.

Внезапно в здание ударила молния. Девять подростков в возрасте от 13 до 15 лет погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.

Трое выжили, они проходят лечение.

В ряде регионов Уганды идут сильные ливни с грозами.

Это крупнейший инцидент после того, как в 2011 году в одной из школ от попадания молнии погибло 18 детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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