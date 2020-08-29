Цена газа на европейском рынке будет расти и дальше – эксперты

29.08.2020, 7:10, Новости дня

Цены на газ, которые в августе обновили четырехмесячный максимум, вероятно, продолжат расти дальше. Такое мнение в комментарии Delo.ua 28 августа выразил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

“За последний месяц стоимость газа на мировых рынках выросла уже на 45–50%. Цена ресурса на сентябрь варьируется от 5,5 до 5,8 грн за м³. Это только на сегодня. Есть тенденция к тому, что цена будет расти и дальше”, – сказал он.

Украинский рынок газа зависит от импорта, отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

“Отечественного газа на украинском рынке – 70%, остальное – импорт. Такого влияния импорта на цену газа можно было бы избежать, если бы добытый в Украине газ продавался на бирже”, – добавил Корольчук.

Delo.ua, ссылаясь на экспертов, пишет, что цены на украинском рынке могут повысится зимой до 7–10 грн за м³.

По мнению члена экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадия Рябцева, в формировании ценового индикатора внутри страны не заинтересована НАК “Нафтогаз України”. “Он заинтересован, чтобы цены на внутреннем рынке были выше”, – считает Рябцев.

“Интерфакс”, ссылаясь на данные торгов, писал, что в начале августа из-за жары в Европе цена на газ выросла до рекордных для последних четырех месяцев $100 за тыс. м³.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. 26 августа газопоставляющая компания “Нафтогаз України” повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за м3.

“Нафтогаз України” имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – “Укргазвидобування” и “Чорноморнафтогаз”, это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение “Нафтогазу України” монопольного положения.