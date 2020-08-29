Южная Корея обнаружила российские военные самолеты над Японским морем

29.08.2020, 7:08, Новости дня

Два российских военных самолета, предположительно противолодочные Ил-38, вошли в установленную в одностороннем порядке зону опознавания ПВО Республики Корея в Японском море, сообщило Ренхап.

По версии южнокорейских военных, российские самолеты вошли в зону, расположенную примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула, где они пробыли около 30 минут. Границы Южной Кореи, отмечает Ренхап, при этом нарушены не были, передает ТАСС.

Напомним, 19 августа японские истребители поднимались в воздух для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Тогда в Минобороны подчеркивали, что «все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства».