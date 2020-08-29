Стало известно, кто чаще убегает из ЗАГСа

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29.08.2020, 6:48, Новости дня

Наиболее распространенными нештатными ситуациями во время бракосочетаний в московских ЗАГСах являются отказы женихов от церемонии, роды или появление бывших любовников новобрачных, сообщила разработчик программы организации и проведения торжеств в столичных ЗАГСах Ольга Чернышева.

«Мы собрали нештатные ситуации, которые чаще всего встречаются в органах ЗАГС… Самый частый случай – это когда жених говорит «нет» в шутку или всерьез, мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию», – цитирует РИА «Новости» Чернышеву.

Как часто происходят такие ситуации, она не уточнила. Бывшие возлюбленные невесты приходят на свадьбы чаще, чем экс-любовницы жениха, подчеркнула эксперт.

Чернышева добавила, что иногда во время заключения брака кому-то может стать плохо, были случаи инсультов. В такой ситуации торжество останавливают, а пострадавшему вызывают скорая помощь.

«У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда», – уточнила она.

Ранее психолог Аннета Орлова рассказала, что у современной молодежи появилась тенденция к нарциссизму, этим объясняется нежелание вступать в брак, а первоначально устроить собственную жизнь. 



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