 

Лукашенко увидел угрозу для Европы в белорусском протесте

29.08.2020, 6:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал «им за границей» подумать, во что может превратиться Европа, если в Белоруссии «полыхнет».

«Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете», – сказал Лукашенко во время встречи с работниками предприятия «Савушкин-Орша» в Витебской области, передает ТАСС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей для содействия Минску в контроле над протестными акциями. Ряд европейских стран пригрозил ввести адресные санкции против Белоруссии в связи с отказом признать результаты выборов 9 августа.



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