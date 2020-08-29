Умер исполнитель роли Черной пантеры в киновселенной Marvel

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29.08.2020, 6:48, Новости дня

Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме «Черная пантера» (Black Panther, 2018), умер от рака в возрасте 43 лет, сообщило Associated Press.

«Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил вам множество фильмов, которые вы полюбили», – приводит текст заявления семья актера ТАСС.

В сообщении отмечается, что четыре года назад у Боузмана был диагностирован рак толстой кишки. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении семьи.

Боузман родился в США в 1976 году. Он появлялся на телеэкранах в сериалах «Скорая помощь», «Обмани меня», «Закон и порядок», а также снимался в таких фильмах, как «Правосудие» (Justified, 2011), «42» (2013), «Боги Египта» (Gods of Egypt, 2016), «Первый мститель: Противостояние» (Captain America: Civil War, 2016), «Маршалл» (Marshall, 2017), «Черная пантера» (Black Panther, 2018), «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War, 2018), «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame, 2019), «21 мост» (21 Bridges, 2019), «Пятеро одной крови» (Da 5 Bloods, 2020).

Напомним, в ноябре 2018 года Боузмана признали лучшей кинозвездой по версии американской ежегодной премии People’s Choice Awards.



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