Глава Минкультуры поручила проверить техсостояние подведомственных учреждений

29.08.2020, 6:08, Новости дня

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений после протечки крыши в Новой Третьяковке.

«Я поручила в двухнедельный срок проанализировать техническое состояние наших подведомственных учреждений на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду», – передает РИА «Новости» слова министра на заседании попечительского совета Новгородского музея заповедника.

Она добавила, что ждет от Третьяковской галереи доклад о причинах протечки крыши.

«Никакой ливень и прочие погодные аномалии не могут являться форс-мажорными обстоятельствами для наших учреждений культуры. Хозяйственная инфраструктура должна быть подготовлена к таким ситуациям. По предварительным данным, экспонатам не нанесен серьезный ущерб. Однако мы ожидаем от Третьяковской галереи доклада о причинах возникновения протечки и итогах работы реставраторов», – сказала Любимова.

Между тем концерн «Крост» завершил противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в здании Новой Третьяковки в Москве, из-за которой накануне прошли серьезные протечки в залах музея.

В среду зал Новой Третьяковки на Крымском валу затопила вода, которая проникла в помещение из-за непрекращающегося на протяжении нескольких часов дождя. Пресс-служба галереи сообщила, что причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации.