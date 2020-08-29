 

Глава Минкультуры поручила проверить техсостояние подведомственных учреждений

29.08.2020, 6:08, Новости дня

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений после протечки крыши в Новой Третьяковке.

«Я поручила в двухнедельный срок проанализировать техническое состояние наших подведомственных учреждений на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду», – передает РИА «Новости» слова министра на заседании попечительского совета Новгородского музея заповедника.

Она добавила, что ждет от Третьяковской галереи доклад о причинах протечки крыши.

«Никакой ливень и прочие погодные аномалии не могут являться форс-мажорными обстоятельствами для наших учреждений культуры. Хозяйственная инфраструктура должна быть подготовлена к таким ситуациям. По предварительным данным, экспонатам не нанесен серьезный ущерб. Однако мы ожидаем от Третьяковской галереи доклада о причинах возникновения протечки и итогах работы реставраторов», – сказала Любимова.

Между тем концерн «Крост» завершил противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в здании Новой Третьяковки в Москве, из-за которой накануне прошли серьезные протечки в залах музея.

В среду зал Новой Третьяковки на Крымском валу затопила вода, которая проникла в помещение из-за непрекращающегося на протяжении нескольких часов дождя. Пресс-служба галереи сообщила, что причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

03.07 / Le Figaro – «любовь живёт три года» — премьер Франции ушёл в отставку, Макрону придётся формировать новое правительство

30.06 / Шифф призвал рассмотреть вопрос о новых санкциях против РФ

24.06 / Арест экс-министру Абызову продлили до конца сентября

04.07 / На границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска

02.07 / В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем в Петербурге

10.08 / Польша предложила провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии

22.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

23.08 / Собчак раскрыла конспирологическую теорию фото с Тихановским

14.07 / В озере в Калифорнии нашли тело пропавшей звезды сериала «Хор»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска