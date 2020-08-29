Лукашенко пояснил слова «хорошего друга» Путина о ситуации в Белоруссии

29.08.2020, 5:48, Новости дня

Белоруссия в случае обострения ситуации может превратиться в «театр военных действий», который страны Запада используют против России, сообщил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, такой же точки зрения придерживается российский лидер Владимир Путин.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Белоруссию. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом РФ понимаем, что может быть, если мы прозеваем», – привело агентство БелТА слова Лукашенко со встречи с работниками предприятия «Савушкин-Орша» в Витебской области.

В этом случае, считает Лукашенко, Белоруссия может превратиться в театр военных действий, «где будут решаться чужие вопросы». «Им (Западу) не Белоруссия нужна. Белоруссия – это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий «Центр» бросил на Москву», – сказал он.

Ранее Лукашенко также посоветовал «им за границей» подумать, во что может превратиться Европа, если в Белоруссии «полыхнет».

В пятницу Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей для содействия Минску в контроле над протестными акциями. Ряд европейских стран пригрозил ввести адресные санкции против Белоруссии в связи с отказом признать результаты выборов 9 августа.