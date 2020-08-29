Наезд на курсанток в Киеве. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии

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29.08.2020, 5:47, Новости дня

Одна из трех пострадавших во время наезда на территории воинской части в Киеве курсанток находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил 28 августа “Обозреватель”.

“У Танюши ампутирована нога, у Гали перебиты ноги, у Саши тоже ампутирована нога, и сейчас стоит вопрос со второй. Был консилиум, приезжал профессор из Института ортопедии. Сказали, что лечение идет хорошо, но состояние Саши нужно держать на контроле – будет ли кровоснабжение ее ступни, можно ли будет спасти оставшуюся ногу”, – рассказала сайту волонтер Наталья Воронкова.

По ее словам, курсантки не падают духом и собираются продолжить учебу в Украинской военно-медицинской академии.

“Когда я зашел к Саше, она очень обрадовалась. Обратила внимание на мои шевроны и сказала, что тоже хочет стать офицером”, – рассказал “Обозревателю” брат пострадавшей девушки Серафим, который служит в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе. 

По информации Воронковой, майор ВСУ Владимир Холодный не с первого раза наехал на курсанток, сначала он их пугал, а они отскакивали.

“А потом въехал так, что у них ноги поломались о те ступени, на которых они пытались спастись от машины”, – сказала волонтер.

Пострадавшие курсантки. Фото: obozrevatel.com

ДТП  на территории воинской части произошло 25 августа, Холодный наехал на курсанток, стоявших возле админздания. Пострадали выпускницы гражданских медицинских вузов, они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и пришли получить военную форму. 

По данным прокуратуры, Холодный находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле при максимально допустимой норме содержания алкоголя в крови водителей – 0,2 промилле).

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора под стражу.

Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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