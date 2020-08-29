Лукашенко ответил на критику его появления с автоматом в руках
29.08.2020, 5:08, Новости дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не надо критиковать за то, что он 23 августа появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом в руках.
«И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», – передает слова Лукашенко «Sputnik Беларусь».
Напомним, 23 августа колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца Независимости сел вертолет.
Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».
Позже координационный совет белорусской оппозиции потребовал провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем автомат президенту Белоруссии.
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