 

Лукашенко ответил на критику его появления с автоматом в руках

29.08.2020, 5:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не надо критиковать за то, что он 23 августа появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом в руках.

«И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», – передает слова Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Напомним, 23 августа колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца Независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Позже координационный совет белорусской оппозиции потребовал провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем автомат президенту Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Карантин не является главным методом борьбы с пандемией, считают в ВОЗ

24.06 / Адвокат оскорбившего Путина Габуния заявил о невозможности привлечь журналиста к ответу

12.07 / Трамп впервые с начала пандемии надел маску на публике

18.08 / Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

19.08 / Власти Германии: нападения на мотоциклистов в Берлине могли иметь религиозный мотив

13.07 / Ляшко: Все доплаты медикам за март, апрель и май по всей Украине уже выплачены

17.08 / Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете

28.08 / В NORAD сообщили о перехвате российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО США

13.07 / Названо число привлекавшихся к борьбе с коронавирусом военных медиков

13.08 / Дональд Трамп призвал к возвращению американских детей в школу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска