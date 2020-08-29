 

Путин обсудил с Совбезом развитие сотрудничества с Белоруссией

29.08.2020, 5:08, Новости дня

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ключевые вопросы развития российско-белорусского сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, Путин в четверг сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.



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