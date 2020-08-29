 

Мнение: Лукашенко лучше Гитлера

29.08.2020, 4:55, Разное

В Беларуси 20-ый день продолжаются протесты, хотя и не такие многочисленные, какими они были в первые дни после тотальных фальсификаций итогов президентских выборов.

Между тем Лукашенко прокомментировал слова Путина о том, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для «помощи» Беларуси.

Вот что сказал Лукашенко:

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем».

По словам Лукашенко, в этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы": «Им (на Западе) не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией».
отсюда

Хитроумно, однако. И это говорит человек, для которого «жесткая власть» в Германии и сам Гитлер были чуть ли не идеалами государства и государственника, который обеднил немцев и поднял Германию с колен.

Что-то мне тревожно за Беларусь и белорусов….

Впрочем, Лукашенко все-таки лучше Гитлера. В Беларуси хотя бы концлагерей нет….

Фотографии отсюда и  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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