Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ

29.08.2020, 4:50, Разное

Алексей Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в заявлении берлинской клиники «Шарите», поступившее в распоряжение «Новой газеты».

В заявлении клиники упоминается диагноз «холинергический криз». Состояние политика остается стабильным, симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы демонстрирует снижающуюся динамику. Возможные долгосрочные последствия отравления для организма пациента по-прежнему нельзя предсказать, говорят врачи (в оригинале на немецком: Nach wie vor sind eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung des Patienten nicht absehbar).

В пресс-службе добавили, что лечащие врачи находятся в постоянном контакте с супругой Алексея Навального Юлией, а более детальная информация о здоровье оппозиционера будет обнародована не раньше следующей недели.

Напомним, Алексей Навальный уже неделю находится в коме после инцидента, произошедшего на борту самолета Томск-Москва: тогда лайнер совершил экстренную посадку в Омске после того, как политику резко стало плохо.

Сторонники политика уверены, что его отравили. Омские медики, обследовавшие Навального, отрицали эту версию, однако в берлинской клинике «Шарите», куда после долгих переговоров перевезли политика, объявили, что клинические исследования указывают на отравление оппозиционера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы — оно является основным компонентом некоторых видов химического оружия, например нервно-паралитических боевых агентов.

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