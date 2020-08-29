Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok

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29.08.2020, 4:48, Новости дня

Роскомнадзор может заблокировать на территории РФ видеоролики с призывами принимать для вызова галлюцинаций препарат от аллергии «Бенадрил». Видео распространяются подростками в соцсети TikTok.

В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».

«В случае признания Росмолодежью данной информации запрещенной к распространению, доступ к ней будет ограничен на территории Российской Федерации в установленном порядке», – говорится в ответе Роскомнадзора за подписью главы ведомства Андрея Липова на запрос депутата. Росмолодежь уже признала контент опасным.

Челлендж, призывающий принимать в больших дозах препарат от аллергии «Бенадрил» для вызова галлюцинаций, запустили в социальной сети TikTok подростки в США.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщали, что девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле поджог льющийся бензин и получил ожоги ног, повторив трюк из видео в социальной сети TikTok.



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