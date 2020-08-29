Рошаль отметил профессионализм лечивших Навального омских врачей

29.08.2020, 4:48, Новости дня

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль отметил профессионализм омских врачей, которые занимались лечением блогера Алексея Навального.

«Несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировали, мы вдруг слышим от наших неврачей резкую критику лечения Навального в Омске», – цитирует ТАСС Рошаля.

Он подчеркнул, что медики «сработали оперативно и профессионально» – спасли Навальному жизнь.

«Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было», – обратил внимание Рошаль.

Он отметил, что больного «в короткие сроки довели до транспортабельного состояния», а потом еще 10 часов продолжали лечить в ожидании, пока выспятся немецкие пилоты самолета, прилетевшего за Навальным.

Кроме того, он напомнил, что «атропин российские врачи стали вводить с первых минут пребывания Навального в омской больнице».

«Я в любом случае желаю Навальному здоровья и надеюсь, что, когда он выздоровеет, он не забудет поблагодарить и врачей, которые спасли ему жизнь в России», – заключил доктор.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

Несмотря на то, что омские врачи по итогам консилиума приняли решение о достаточной стабилизации Навального для его транспортировке и сообщили об этом немецкой бригаде в 21.20 21 августа, самолет вылетел лишь в 8 утра на следующий день, так как пилоты решили отдохнуть перед полетом – именно немецкая сторона отказалась ускорить процедуру.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite.