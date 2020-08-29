Сенатор Рэнд Пол заявил, что ему угрожали подкупленные анархисты

29.08.2020, 4:40, Новости дня

Сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал, чтобы ФБР провело расследование в отношении протестующих, которые окружили его вблизи Белого дома. Пол с супругой возвращался в отель после речи президента Дональда Трампа на съезде Республиканской партии.

Пол заявил телеканалу Fox News, что этим людям специально заплатили. Сенатор не назвал заказчиков и не привел доказательств своей версии: «Я убежден, что люди, участвовавшие в атаке на нас, получили плату за то, чтобы прибыть сюда – они не из Вашингтона. Скорее всего, это подкупленные анархисты. ФБР должно провести расследование, но единственный способ сделать это – провести аресты».

Президент США Дональд Трамп, слушателем номинационной речи которого был Пол, назвал участников протестов «головорезами». Выступая перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, Трамп сказал, что участники Республиканского съезда, покинув Белый дом «прошли через толпу бандитов. Это не были дружественно настроенные протестующие. Это были головорезы».

Увидев толпу протестующих, Пол с женой и двумя гостями отказались от намерения пройти пешком до гостиницы неподалеку. Вместо этого они сели в автобус, который отвез их к отелю Trump International в центре Вашингтона, после чего попытались вызвать Uber. Но протестующие окружили автомобиль, после чего сенатор с сопровождавшими вышел из машины и попытался добраться до отеля пешком.

Однако Пол был узнан. Он обратился к полицейским за помощью. На видео, вывешенном в социальных сетях, видно, как толпа окружила Пола с супругой и полицейских, слышны выкрики в адрес сенатора. Однако на видео не заметно, что сенатор или полицейские подверглись нападению. Пол утверждает, что ему угрожали.

С негативно настроенными протестующими столкнулись и другие делегаты съезда Республиканской партии.