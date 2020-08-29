Вирусолог сказал, когда может завершиться эпидемия коронавируса

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29.08.2020, 4:08, Новости дня

Появление вакцины вряд ли приведет к победе над коронавирусом уже через полгода, эпидемия может свернуться сама по себе, но это займет год или два, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Сворачивание эпидемии возможно, но точно не через полгода. Это займет год или два. Коронавирусы в этом смысле причудливые, они уже несколько раз уходили от прямого воздействия на них, отступали и потом снова атаковывали человечество», – цитирует Ura.ru вирусолога.

При этом специалист сомневается, что появление вакцины приведет к победе над коронавирусом уже через полгода.

«Вакцину через полгода только введут в строй, а, скорее всего, еще позже. Она сможет оказать влияние на эпидемию только в следующем году, еще через несколько месяцев. Когда именно это произойдет, зависит от того, насколько эффективна будет вакцина», – сообщил Альтштейн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательно победить ситуацию с распространением коронавируса можно в течение полугода.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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