 

Тихановская сказала, в каком случае Белоруссии понадобится помощь России

29.08.2020, 4:08, Новости дня

Ситуация в Белоруссии должна оставаться ее внутренним делом, а РФ могла бы в случае необходимости выступить в роли внешнего посредника при переговорах с властью, сообщила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

«Когда я вижу изображения из моей страны, я очень горжусь своим народом, который, наконец, нашел в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы бороться за свои права – выражать свое мнение и голосовать, за кого они хотят. Мы были под этим режимом 26 лет, теперь мы проснулись и готовы быть свободными», – передает ее слова РИА «Новости».

Тихановская отметила, что РФ и Белоруссия «очень тесно связаны, будучи соседями и связанными историей и менталитетом».

«Мы знаем, что РФ играет определенную роль в нашей стране, а также в других странах, но мы просим уважать наш суверенитет. То, что происходит сейчас в Белоруссии, должно оставаться внутренним делом. Если однажды нам понадобятся внешние посредники для переговоров с властью, помощь России, безусловно, также будет приветствоваться», – завила экс-кандидат.

Ранее президент РФ Владимир Путин откликнулся на просьбу главы Белоруссии Александра Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей для содействия Минску в контроле над протестными акциями. 

При этом в Кремле исходят из того, что Белоруссия не столкнется с крайней ситуацией и резерв правоохранителей не понадобится.

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что РФ намерена поддерживать братский белорусский народ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Патриарх Кирилл призвал сохранить нейтральный статус Святой Софии

30.06 / Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения Порошенко – адвокат

13.07 / В США указали на несерьезный подход к Китаю по теме разоружения

21.08 / Fox News – богатая и успешная Мишель Обама выставила себя жертвой расизма

09.08 / Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Калужской области

16.07 / ЕГЭ по химии в пяти российских регионах перенесли

23.07 / Китай отправил «Вопрос к небу»: миссия на Марс в полёте, но самое сложное ещё впереди

29.06 / Shell счел факт завершения «Северного потока – 2» важнее сроков окончания работ

15.07 / Армения обвинила Азербайджан в использовании РСЗО «Град»

07.07 / Трамп объявил об официальном выходе США из ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска