На Украине случайно нашли монеты Киевской Руси

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29.08.2020, 4:07, Новости дня

Научный сотрудник Института истории Украины национальной академии наук Александр Алферов сообщил на своей странице в Facebook, что в Житомирской области «при совершенно бытовых обстоятельствах» найдены 32 монеты «Руси-Украины».

«Сейчас в поселке Городница (Житомирская область) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты – первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 годами, изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак – трезубец у Владимира и двузуб в Святополка», – написал Алферов. Он добавил, что сейчас проходит передача монет государству.

ЗНАЙДЕНО СКАРБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ.

Сенсаційна знахідка!

Зараз в Городниці (Житомирська обл.) розпочалась передача…

Опубликовано Oleksandr Alfyorov Пятница, 28 августа 2020 г. 

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что некоторые общественные деятели Украины, в частности, адвокат Андрей Федур, выступают за переименование страны в «Русь».



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