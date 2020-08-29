Психолог объяснил, почему мужчины чаще женщин сбегают из ЗАГСа

29.08.2020, 4:07, Новости дня

Современные мужчины всего мира менее серьезно относятся к браку, а также боятся брать на себя ответственность. Поэтому они чаще женщин сбегают из ЗАГСА, сообщил газете ВЗГЛЯД президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров.

Разработчик программы организации и проведения торжественных церемоний в ЗАГСах Москвы Ольга Чернышева рассказала, что одной из самых частых нештатных ситуаций является случай, когда жених во время церемонии в шутку или всерьез отвечает «нет».

«В современном мире, не только в России, молодые люди поздно становятся мужчинами и зачастую не готовы брать на себя ответственность за семейную жизнь. Это общее явление для всего западного мира. Многие из них просто не женятся, а другие сбегают из ЗАГСа в самый последний момент. Это срабатывает страх ответственности», – говорит Макаров.

Он отмечает, то мужчины, в отличие от женщин, наименее стрессоустойчивы, хотя издревле считается, что мужской пол гораздо сильнее женского во всех смыслах. Плохо устойчивой к стрессу психикой психолог объясняет и меньшую продолжительность жизни мужчин, чем женщин, хотя по статистике в год рождается больше мальчиков, чем девочек. Женщины же, хоть и являются более стрессоустойчивыми, но чаще мужчин болеют.

«Женщины более серьезно относятся к браку, но в то же время чаще становятся инициаторами развода. При этом хорошая дама поведет себя таким образом, чтобы мужчина почувствовал, что это он предложил развестись. Просто в современном мире мужчины боятся, да и не готовы брать на себя ответственность. Поэтому будущее РФ – в российских женщинах», – считает Макаров.

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