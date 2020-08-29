 

Президент Южной Осетии принял отставку главы правительства Пухаева

29.08.2020, 4:07, Новости дня

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку премьер-министра республики Эрика Пухаева, сообщили в пресс-службе президента и правительства республики.

«Президент принял отставку председателя правительства», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Напомним, в пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который в четверг был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Собравшиеся потребовали отставки правительства республики.

На время расследования уголовного дела президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности.

В тот же день председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку.

В пятницу вечером парламент Южной Осетии не смог провести запланированную внеочередную сессию для обсуждения ситуации в республике и вынесения вопроса об отставке правительства.



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