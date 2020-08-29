 

Сябитова с криком «дави меня» бросилась под грузовик

29.08.2020, 3:48, Новости дня

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова бросилась под грузовик, чтобы преградить проезд на свою территорию и защитить плитку на участке. Видео конфликта со строителями она выложила в сторис в своем Instagram.

В ролике Сябитова рассказала, что при строительстве дачи поставила забор на три метра вглубь участка, чтобы было легче заезжать. По ее словам, соседи напротив поступили иначе – их ограждение стоит у самой дороги, по границе участка, из-за чего у строителей возникли проблемы с заездом, передает РИА «Новости».

Телеведущая засняла попытку грузовика выехать с соседской территории. На кадрах видно, как автомобиль едва не задел столб на участке Сябитовой.

«Стой! Дави меня! Давай, давай, дави! Смотрите, он меня давит!» – закричала сваха.

Началась словесная перепалка ведущей с водителем. Он поинтересовался у нее, нормальный ли она человек. Сябитова в ответ заявила, что находится на своей частной территории.

Ранее Киркоров в своем Instagram опубликовал видео, в котором высмеял шоу Елены Малышевой «Жить здорово», изобразив для нее «стоящий член» и исполнив «песню простаты».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика США над Черным морем

11.07 / Саакашвили о переговорах со страной-агрессором: С врагами и преступниками разговаривать должен международный суд

13.07 / Эксперты рассказали о пользе шалфея

31.07 / Мантуров предположил сроки восстановления промпроизводства в России

01.07 / Новый свиной грипп и ситуация с COVID-19: комментарий ВОЗ

22.07 / Проект «европейской обороны» пал жертвой компромисса по восстановлению экономики

30.07 / Бывший телохранитель рассказал, как Джоли соблазнила Питта

24.06 / США угрожают прекратить финансирование Всемирного антидопингового агентства

03.08 / США обвинили китайских коммунистов в слежке за американскими детьми через TikTok

28.06 / Аналитик спрогнозировал отказ Apple от зарядных устройств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска