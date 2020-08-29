 

Тысячи протестующих собрались в Вашингтоне на марш против расизма

29.08.2020, 3:48, Новости дня

Тысячи протестующих собрались в пятницу у мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну на центральном бульваре американской столицы на манифестацию по случаю 57-й годовщины марша на Вашингтон.

Протестная акция в Вашингтоне началась с выступлений активистов со ступеней мемориала Линкольну, где 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес речь за расовое равенство. Затем собравшиеся направились к мемориалу Кингу, расположенному неподалеку, передает ТАСС.

Марш проходил под лозунгом «Уберите свое колено с моей шеи» в память об убийстве американскими полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которое спровоцировало массовые протесты в США.

Кроме того, по сообщениям The Washington Post, в пятницу около 200 человек собрались перед зданием Министерства юстиции США. Активисты призвали расследовать все случаи неоправданного насилия со стороны стражей порядка и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в середине июня страны Африки призвали ООН расследовать «системный расизм» в США, выразив обеспокоенность в связи с «недавними случаями жестокого обращения полиции с мирными демонстрантами, защищающими права африканцев и лиц африканского происхождения».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

Позже стали известны результаты медицинской экспертизы, согласно которым в организме Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннесоте, была обнаружена смертельная концентрация наркотиков, вызывавших отек легких и ставших вероятной причиной его смерти.



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