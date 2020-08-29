В Челябинске суд оштрафовал женщину за пустой плакат

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29.08.2020, 3:30, Разное

Советский районный суд оштрафовал Инну Пономареву за участие в несанкционированной акции в поддержку жителей Хабаровска.

По словам ее адвоката Василия Московца, доказательств вины Инны Пономаревой не было ни одного: «Поэтому суд и назначил штраф ниже низшего, 5 тысяч вместо минимальных 10 000», — рассказал корреспонденту «Новой» адвокат Пономаревой.

Со слов Московца, ни один полицейский принимавший участие в задержании, не явился в суд, проявив тем самым неуважение к судебному процессу.

«Я очень бодра и весела, — рассказала «Новой» Инна Пономарева. — Потому что штраф предусмотрен по этой статье от 10 до 20 тысяч. Конечно, в связи с малозначимостью правонарушения они могли ограничится предупреждением, потому что самого факта правонарушения никто не подтвердил. Мы будем обжаловать приговор», — заключила Пономарева.

Напомним, что это уже не первый штраф в Челябинске за участие в акциях в поддержку Хабаровска. Ранее, суд оштрафовал Ирину Ефимову на 10 тысяч и Сергея Толмачева на 25 тысяч рублей.

Александр Шестаковспециально для «Новой»

Источник: Новая газета



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