 

Республиканцы и демократы спорят об ассигнованиях на борьбу с эпидемией

29.08.2020, 3:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп готов поставить свою подпись под законопроектом, предусматривающим выделение 1,3 трлн долларов на борьбу с эпидемией COVID-19. Однако Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США, заявила, что этой суммы недостаточно.

Изначально Белый дом предлагал ассигнования в 1 трлн долларов. В пятницу глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз сообщил о готовности выделить дополнительные 300 млн. Чуть позже Пелоси распространила заявление, в котором вновь привела ранее предлагавшеюся ей сумму в 2,2 трлн и указала, что предложение Мидуоза не способно помочь американским и их семьям.

Пелоси выразила надежду, что республиканцы в Конгрессе примут предложение демократов и возобновят переговоры, которые безрезультатно продолжаются около трех недель.

В мае Палата представителей, где большинство имеют демократы, приняла законопроект, предусматривающий выделение 3,4 трлн, однако он не прошел Сената, который контролируют республиканцы.



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