Нардеп Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль

29.08.2020, 3:05, Новости дня

Народный депутат от партии “Слуга народа” Гео Лерос сообщил в Facebook, что вечером 28 августа неизвестные подожгли в Киеве его автомобиль.

Лерос опубликовал видео охваченной огнем машины.

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Posted by Geo Leros on Reede, 28. august 2020

Позже он написал, что свидетели слышали хлопок в квартире на 14-м этаже.

“Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это ни сделал, я вас найду, вы рано радуетесь”, – отметил нардеп.

Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог.Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь. Posted by Geo Leros on Reede, 28. august 2020

Полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пока не сообщали об инциденте.

Лерос не уточнил, какой именно автомобиль ему сожгли. В декларации за 2019 год депутат указал, что ему принадлежит автомобиль Audi R8 2008 года выпуска. Кроме того, он пользуется BMW 220D 2014 года выпуска и Ford Capri 1980 года выпуска, которые не находятся в его собственности.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии “Слуга народа” (№23 в списке).

В мае 2020 года разгорелся публичный скандал с участием Лероса. Он обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Президент Владимир Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В мае неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского. Оба являются фигурантами дела о “пленках Ермака”.