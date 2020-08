Утро Яны – Личное мнение

29.08.2020, 2:50, Разное

Яна проснулась в подавленном настроении. Ей опять приснилось прошлое.

Массажный салон курортного города. Семеро потных и жирных мужиков пускают её по кругу. Больно. Страшно. Стыдно.



Да, проституткам тоже бывает стыдно, причём всю оставшуюся жизнь.

Даже если тебе удастся вырваться из профессии и выскочить замуж за одного из клиентов, как это когда-то получилось у Яны, чувство стыда остаётся с тобой навсегда: никуда не девается, ничем не забивается.

Впрочем, одним стыдом дело не ограничивается. Есть ещё страх, что о твоём стыде узнают, заговорят, доложат мужу, а позже — сыновьям.

Чтобы скинуть с себя удушливый стыд, Яна решила заняться завтраком. Перебирая в голове имеющиеся дома сервизы, остановилась на мятном «Виллерой энд Бох».

«Розовые пионы, сырники, ягоды, джем, чёрный чай», — наконец-то, решила Яна и отправила горничной смс с соответствующим распоряжением.

Через полчаса в Инстаграме появится фотография элегантного завтрака. Так правильно. Так надо.

Какие бы кошмары из прошлого не просачивались в сны, в настоящем она — успешная бизнес-леди, владелица сети модных парикмахерских, «счастливая жена и мама», а, значит, Инстаграм-шоу её красивой жизни must go on.

В комнату заглянул муж Вадик: опрятный, спортивный и молодой. Яна его любила, гордилась им и страшно боялась потерять.

«Я уехал», — бросил Вадик, скользнув взглядом мимо Яны, и поспешно захлопнул дверь. Не вошёл, не сел, не поговорил, не обнял. Вадик не любит и никогда не любил Яну, и она это знала. Надеялась, что полюбит, но не случилось.

Как назло в памяти всплыл образ первого мужа — грубой, жирной и волосатой обезьяны с маленьким членом. Ватутин был богат и часто бил Яну. Вадик — нет: не бьёт. Иногда кричит, часто отмахивается, но не бьёт, и уже за это Яна ему благодарна.

Мысли о Ватутине — самые невыносимые. Их невозможно терпеть, их срочно требуется забить в самый дальний угол сознания. Яну никто и никогда не унижал так, как он. Даже семь потных и жирных мужиков из той страшной ночи в массажном салоне были человечнее, чем Ватутин.

Яна посмотрела на часы: 8:34.

Впереди — долгий и теперь уже точно мучительный день. Будет опять тревожно, страшно, стыдно.

Яна выдвинула нижний ящик белой прикроватной тумбочки. Совершенно белой, как и всё в этой спальне. Незапятнанной, в отличие от репутации. Выудила из дальнего угла серебряную фляжечку со своими инициалами, сделала глоток, закрыла глаза.

Мягкой, тёплой волной коньяк прокатился по горлу и опустился в желудок. Ещё глоток. Стыднее уже не будет. Яна вылезла из постели, накинула, разумеется, белый халат и сунула в карман фляжку: к чаю.

«Ну, здравствуй, новый день, и спасибо тебе, Боже, за фильтры в Инстаграме и возможность изменить год рождения в паспортном столе», — подумала Яна и вышла из спальни.

Пора делать дела.

Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.