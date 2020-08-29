Мнение: Смена поставок

29.08.2020, 2:47, Разное

Лукашенко в очередной раз сделал заявление, вынуждающее задаваться вопросом о резко возросшей неадекватности его слов и действий. В этот раз он поручил рассмотреть вопрос о прекращении поставок через территории Польши и Литвы и не использовать их порты:

Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.

Проблема в том, что Белоруссия чисто географически может выполнить подобное решение только переброской всей логистики поставок в российские порты или в порт Одессы на Украине. Других вариантов нет. Поставки через Россию увеличат наземное транспортное плечо плюс может возникнуть вопрос о пропускной способности российских железных дорог, а использование Украины не только кратно увеличит наземное транспортное плечо (с тем же вопросом о пропускных возможностях украинской железной дороги), но и вынудит поставщиков рассматривать проблему полной смены логистики доставки грузов по морю. И, понятно, всё это отразится на цене. Возможно, что ряд поставщиков вообще откажется от таких радостей.

Понятно, что если политическое решение будет принято, то никакая логика и экономика в расчет браться не будут. В конце концов, можно вообще из космоса на парашютах сбрасывать. Или вон Путин хвастал своими ракетами на атомном пару с бесконечным временем пребывания в воздухе – чего им зря летать, пусть свою непредсказуемую траекторию сориентируют так, чтобы загружаться где надо и где надо сбрасывать – прямо на скорости в 28 Мах в плотных слоях. По-другому проблему не решить.

Скорее всего, пока это заявление – просто угроза. Причем довольно дешевая и глупая. А потому и не выглядит адекватной. Сменить товарно-транспортные потоки для целой страны – это вопрос не одного дня. И даже не одного года. И требует масштабных инфраструктурных решений. И соответствующих затрат. Турки, к примеру, пять лет выстраивали новую инфраструктуру поставок только лишь одного-единственного товара – газа, после того, как поняли, что иметь дело с Путиным нельзя ни при каких обстоятельствах. И методично шли к поставленной цели.

Лукашенко на голубом глазу требует менять всё и сразу. Понятно, что экономика Белоруссии существенно меньше турецкой, но и задачу Лукашенко ставит более чем масштабную. И скорее всего, невыполнимую, особенно в условиях, когда ни о каком даже среднесрочном планировании речи уже нет. Тут неясно, что завтра будет. Причем буквально завтра, не фигурально.