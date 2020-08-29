В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам

29.08.2020, 2:08, Новости дня

Пользователям в Белоруссии заблокирован доступ к сайту негосударственного издания «Наша Нива» и интернет-ресурсу naviny.by, который является проектом частного информационного агентства «БелаПАН».

Указанные сайты не открываются как минимум для пользователей трех операторов связи – крупнейших мобильных операторов МТС и A1, а также крупнейшего в республике оператора фиксированной связи «Белтелеком». Причем в сети оператора A1 при попытке открыть эти сайты появляется уведомление: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», передает РИА «Новости».

Напомним, в прошлое воскресенье власти Белоруссии потребовали снизить скорость работы мобильного и стационарного интернета в Минске. Днем ранее министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к нескольким десяткам информационных ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов.

Проблемы с интернетом начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения президентских выборов. Тогда оказались недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти. В ряде городов Белоруссии возникли неполадки в работе некоторых сайтов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА.

Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета. Кроме того, не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».

В тот же день по всей Белоруссии начались массовые акции против результатов президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Работа мобильного интернета и социальных сетей в республике возобновилась лишь 12 августа. Проблемы с интернетом также наблюдались в Белоруссии 17 августа.

В ЕС и в ЕП отказались признавать выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций за насилие со стороны силовиков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Белоруссии.