В США разрешили применять ремдесивир для лечения всех больных COVID-19

29.08.2020, 1:55, Новости дня

Базирующаяся в Калифорнии фармацевтическая компания Gilead заявила, что федеральная Администрация по контролю продовольствия и медикаментов (FDA) изменила правила применения антивирального препарата ремдесивир, разрешив его использовать для лечения всех пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Ранее этот препарат было рекомендовано применять для лечения больных, страдающих тяжелыми формами коронавирусной инфекции: было установлено, что ремдесивир позволяет существенно улучшить их состояние. Последние исследования показали, что ремдесивир не оказывается заметного воздействия на состояние больных с более умеренными формами COVID-19.

В пресс-релизе FDA сообщила, что ремдесивир может быть эффективен при лечении коронавирусной инфекции и потенциальные выгоды его использования перевешивают риски.