Речь Дональда Трампа посмотрели 23,8 млн телезрителей

29.08.2020, 1:55, Новости дня

Маркетинговая компания Nielsen сообщила, что трансляцию номинационной речи Дональда Трампа в последний день съезда Республиканской партии, в которой он согласился стать кандидатом в президенты, посмотрели 23,8 млн американцев.

Аудитория Трампа оказалась чуть меньше аудитории номинационной речи его основного соперника на президентских выборах – демократа Джо Байдена. Байден выступил на съезде Демократической партии в прошлый четверг, за его речью следили 24,6 млн жителей США.

Nielsen оценила количество телезрителей, которые смотрели трансляции речи Трампа по 13 крупнейшим телесетям в четверг, в период с 23:00 по 23:45. Эта оценка не включает аудиторию интернет-трансляций.

В 2016 году аналогичную речь Трампа посмотрели 32,2 млн телезрителей. Уменьшение аудитории может быть объяснено воздействием ряда факторов: снижением популярности ТВ и переводом съездов обеих ведущих партий США в полувиртуальный формат из-за ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.