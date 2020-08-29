Эксперт прогнозирует победу Кобзева на выборах губернатора Иркутской области уже в первом туре

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29.08.2020, 1:48, Новости дня

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал свежие данные опросов россиян о предстоящих выборах в регионах. В Иркутской области 63% опрошенных граждан планируют проголосовать за действующего врио главы региона Игоря Кобзева.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский заявил, что высокий рейтинг врио губернатора существует вопреки беспрецедентной пропагандистской кампании, которая ведется в регионе против Кобзева. По словам эксперта, Кобзев провел эффективную работу над ошибками по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Глава региона не боится принимать эффективные кадровые решения, также Кобзеву удалось уменьшить постоянные конфликты элитных групп, сообщил эксперт.

«Кобзев на выборах победит с очень высокой вероятностью. Думаю, что исход будет решен уже в первом туре», – передает слова Потуремского IRK.ru.

Эксперт добавил, что врио главы региона привел в Иркутскую область достаточно много внешних ресурсов. Кроме того, Кобзев эффективно работает на посту врио главы региона. Совокупность всего этого конвертируется в высокий электоральный рейтинг, заключил эксперт.



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