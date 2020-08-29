Турция отказалась остановить геологоразведку по требованию ЕС

29.08.2020, 1:48, Новости дня

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой распространил заявление об отказе республики прекратить геологоразведочные работы в Средиземном море по требованию Евросоюза.

«ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность нашей страны на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы ее прекратили. Мы призываем страны ЕС не поддерживать максималистские противоречащие нормам международного права требования Греции под предлогом солидарности и единства», – отмечается в коммюнике, информирует ТАСС.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также заявили, что ЕС нужно «действовать беспристрастно и быть честным посредником, если он хочет решения ситуации в Восточном Средиземноморье».

Напомним, ранее Греция потребовала от Турции прекратить сейсморазведку в Средиземном море. 7 августа Турция возобновила геологоразведочное бурение. Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.