 

Саррадж отправил главу МВД Ливии в отставку на фоне протестов

29.08.2020, 1:48, Новости дня

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отправил в отставку министра внутренних дел Фатхи Али Башагу на фоне продолжающихся в стране протестов, сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющимся у телеканала сведениям, причиной отставки министра стало использование огнестрельного оружия органами правопорядка для разгона мирных протестующих, передает ТАСС.

При этом, по сведениям источников телеканала, Башага в момент принятия решения главой ПНС о его отставке находился в Турции, где встречался с министром обороны этой страны Хулуси Акаром. Кроме того, Башага прибыл в Турцию, не поставив в известность Сарраджа, уточняет телеканал.

Уличные протесты в Триполи начались 23 августа. Их участники выражают недовольство действиями правительства Сарраджа, ухудшением социально-экономической ситуации, обнищанием широких слоев населения, разгулом коррупции.

В понедельник вечером Саррадж выступил по национальному телевидению, пытаясь успокоить оппонентов власти. В частности, он заявил, что «свобода слова и мирные демонстрации являются фундаментальным правом народа». Также премьер пообещал произвести «срочные перестановки в кабмине, назначая людей на посты исключительно на основе критериев компетентности и честности». Саррадж заверил население, что судебная система будет задействована против всех, кто обвиняется в коррупции в рядах правительства.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА и обещал не допустить захват Сирта, который сейчас контролируется Ливийской национальной армией.



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