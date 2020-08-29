 

В Украине нет механизма назначения нового директора НАБУ – представитель Зеленского в КС

29.08.2020, 1:40, Новости дня

В Украине нет механизма назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро вместо Артема Сытника. Об этом 28 августа в комментарии “РБК-Украина” заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский.

“Если указ признан неконституционным, то следующий указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе”, – сказал Вениславский.

По его словам, для исправления механизма назначения директора антикоррупционного бюро нужны законодательные изменения.

“Что с этим делать, до конца не понятно. Вопросов больше, чем ответов”, – отметил представитель президента в КСУ.

По словам Вениславского, решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро.

“Угрозы делам нет. Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия”, – отметил юрист.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий. 28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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