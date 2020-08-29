“Очередной шаг на пути уничтожения”. В НАБУ отреагировали на решение КСУ о неконституционности назначения Сытника

29.08.2020, 1:40, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины назвало решение Конституционного Суда, признавшего неконституционным назначение Артема Сытника директором бюро, очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

“Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых пленок ОАСК, на которых задокументированы разговоры об “управляемом правосудии в Украине”, в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости национального бюро”, – говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что Конституционный Суд ранее лишил бюро права аннулировать через суд незаконные сделки госпредприятий и “фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение”. Суд также планирует рассматривать обращение нардепов о вероятной неконституционности создания НАБУ.

“Инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые за последние пять лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых”, – считают в ведомстве.

В НАБУ отметили, что решение Конституционного Суда не означает увольнение Сытника с должности директора НАБУ.

РІшення #КСУ про неконституційність призначення Артема Ситника Директором #НАБУ є політично вмотивованим.Ухвалене в… Posted by НАБУ on Reede, 28. august 2020

28 августа Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины в 2015 году.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорится, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий. В частности, в перечне полномочий, перечисленных в ст. 106 Конституции Украины, назначение директора НАБУ не значится (хотя в законе о НАБУ говорится, что директора бюро назначает глава государства).