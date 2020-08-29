Мнение: Протесты в Белоруссии в карикатуре

29.08.2020, 1:31, Разное

Протесты в Белоруссии в карикатуре.

Субъективно, большая часть карикатур (как зарубежных, так и отечественных) против Лукашенко. Соотношение где-то процентов 70 на 30. Также можно отметить, что за последние дни все чаще поднимается тема России и ее поддержки Лукашенко.

Отечественные карикатуристы на тему беломайдана откровенно филонят. Про белорусских и говорить нечего – там все очень беззубо, примерно также как и все СМИ до попытки переворота и приезда российских специалистов.