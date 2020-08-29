 

Парламент Южной Осетии не смог обсудить отставку правительства

29.08.2020, 0:48, Новости дня

Парламент Южной Осетии не смог провести запланированную на вечер пятницы внеочередную сессию для обсуждения ситуации в республике и вынесения вопроса об отставке правительства, сообщили в пресс-службе парламента.

«Сессия не состоялась. Депутаты требовали и отставки генпрокурора [республики], но не пришли к компромиссу», – приводит слова представителя пресс-службы парламента ТАСС.

По словам главы парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связями Зазы Дриаева, «экстренная сессия не состоялась в связи с отсутствием кворума». Он отметил, что после несостоявшейся сессии оппозиционные депутаты вышли на площадь к администрации президента Южной Осетии, где проходит стихийный митинг.

В свою очередь временно исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Мераб Пухаев сообщил, что органы правопорядка Южной Осетии максимально усилили меры безопасности в Цхинвале. «Митинг на площади несанкционированный, поэтому держим ситуацию под контролем», – сказал Пухаев.

Ранее глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связями Заза Дриаев сообщил, что парламент Южной Осетии в пятницу вечером проведет внеочередную сессию, на которой депутаты поставят вопрос об отставке правительства.

Напомним, в пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который в четверг был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Собравшиеся требовали отставки правительства. На время расследования уголовного дела президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности. В тот же день председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил об отставке. Президент Южной Осетии пока не принял отставку Пухаева.



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