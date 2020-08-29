 

Генпрокуратура выявила нарушения в приватизации содовой компании

29.08.2020, 0:40, Разное

…разрабатывающей шихан Куштау.

Генпрокуратура выявила нарушения в сделке по приватизации «Башкирской содовой компании», которая собиралась снести шихан Куштау ради добычи известняка.

Как говорится в заявлении ведомства, доля государства в компании была сокращена незаконно и «помимо воли Российской Федерации». «В целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения», — заявили в Генпрокуратуре.

Ведомство уже направило материалы в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении ответственных за сделку региональных чиновников.

Проверку компании начали по поручению президента Владимира Путина, который в ходе совещания с правительством раскритиковал «Башкирскую содовую компанию» за «бесконтрольное выкачивание денег». Президент подчеркнул, что владельцы «БСК», зарабатывая деньги в России, должны думать о социальной сфере, инфраструктуре и людях, которые работают на их предприятии.

Напомним, в Ишимбайском районе Башкирии у подножия горы Куштау с начала августа происходили столкновения между защитниками горы с одной стороны и бойцами ЧОП «Вершина», обслуживающего «Башкирскую содовую компанию», титушками и силовиками – с другой. «БСК» собиралась снести гору ради добычи известняка.

В результате протестов башкирские чиновники, которые изначально выступали на стороне содовой компании, изменили свое мнение, и заявили, что Куштау не будет разрабатываться

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«Новая газета» во время конфликта провела расследование деятельности «БСК» и обнаружила, что предприятие намеревается снести гору, не желая терять сверхприбылей (гора находится рядом с перерабатывающим заводом). При этом в республике существуют альтернативные месторождения известняка.

Источник: Новая газета



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