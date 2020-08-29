CNN – санкции за «милитаризацию» — США наказали китайские компании за строительство в Южно-Китайском море

29.08.2020, 0:35, Новости дня

Правительство США ввело санкции в отношении более двадцати китайских компаний за то, что они помогают Пекину укреплять контроль над Южно-Китайским морем, пишет CNN. Как отмечает канал, подобный шаг Вашингтона стал первой карательной акцией за «милитаризацию» спорных вод, что наверняка ещё больше обострит отношения между Пекином и Вашингтоном.



Reuters

Правительство США ввело санкции в отношении десятков китайских компаний за то, что они помогают Пекину в реализации его территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Подобный шаг Вашингтона стал первой карательной акцией со стороны США, которая затронула спорные воды. При этом антикитайские санкции практически наверняка приведут к обострению отношений между Пекином и Вашингтоном, пишет CNN.

Министерство торговли США заявило, что 24 государственные компании, включая несколько дочек корпорации China Communications Construction Company (CCCC), сыграли «роль в оказании помощи китайским военным в строительстве и милитаризации» непризнанных международным сообществом искусственных островов в Южно-Китайском море, и поэтому они «должны понести за это ответственность». В результате санкций американские компании не смогут продавать этим китайским фирмам товары и технологии без специального разрешения.

Кроме того, Госдепартамент США ограничил выдачу виз ряду китайских лиц, имеющих отношение к строительству или милитаризации спорных аванпостов в Южно-Китайском море. Данные граждане лишатся возможности приезжать в США, притом, что подобные ограничения могут коснуться и их ближайших родственников. Вместе с тем, Госдепартамент не уточнил конкретный список лиц, попавших под санкции.

На данный момент американо-китайские отношения находятся в самом плачевном состоянии за многие десятилетия, напоминает CNN. Администрация Трампа уже вводила санкции в отношении китайских компаний и чиновников за репрессии в Синьцзяне и укрепление контроля над Гонконгом, однако это первый раз, когда Вашингтон решил покарать Пекин за деятельность в Южно-Китайском море.

Согласно заявлению Министерства торговли, с 2013 года Китай создал более 3000 акров искусственной суши на семи объектах в Южно-Китайском море, на которых среди прочего располагаются средства ПВО и противокорабельные ракеты. Кроме того, Пекин ведёт в этом регионе дноуглубительные работы.

«Включённые сегодня в санкционный список организации сыграли значительную роль в провокационном строительстве Китаем этих искусственных островов, поэтому они должны понести ответственность», — подчеркнул министр торговли США Уилбур Росс.

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал санкции примером бесцеремонного вмешательства во внутренние дела Китая, которое противоречит международному праву.

«Строительные работы Китая на его собственной территории целиком и полностью относятся к сфере его суверенитета и не имеют ничего общего с милитаризацией. Участие китайских предприятий и частных лиц в строительной деятельности — это логично, понятно и законно. У китайских компаний и физических лиц нет никаких причин поддерживать незаконные санкции против собственной страны», — отметил он.

Хотя США, в отличие от ряда региональных держав, не претендуют ни на какую территорию в Южно-Китайском море, Вашингтон неоднократно проводил в этих водах операции по обеспечению свободы судоходства, которые были призваны парировать притязания Китая.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал большинство претензий Китая в этом регионе незаконными. «Международное сообщество не допустит, чтобы Пекин рассматривал Южно-Китайское море как свою морскую империю. Америка поддерживает наших союзников и партнёров из Юго-Восточной Азии в плане защиты их суверенных прав на прибрежные ресурсы в соответствии с их правами и обязанностями, которые у них есть в рамках международного права», — заявил дипломат.