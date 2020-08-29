Guardian – томаты черри или резинка для волос — логотип всемирной выставки в Осаке озадачил японцев

29.08.2020, 0:35, Новости дня

Логотип Всемирной выставки 2025 года в японской Осаке, который должен был символизировать «великолепие жизни», внезапно стал поводом для беззлобных шуток насчёт эксцентричности современного искусства, пишет The Guardian. Как отмечает газета, изображение, представляющее собой кольцо из шаров различной формы красного цвета, успели сравнить и с железной дорогой, и томатами черри, и резинкой для волос.



Twitter

Предполагалось, что логотип Всемирной выставки 2025 года в Осаке должен был символизировать «великолепие жизни», однако для пользователей социальных сетей в Японии он стал, прежде всего, отличным поводом для неиссякаемых шуток об эксцентричности современного искусства, пишет The Guardian.

Логотип представляет собой неровное, клетковидное кольцо, которое состоит из дюжины красных шаров различной формы — от идеально круглых до каплевидных. На некоторых из них изображены игрушечные глаза.

Вид символа был разработан командой во главе с графическим дизайнером Тамоцу Симада, который заявил, что он стремился создать нечто «уникальное и влиятельное».

Эта влиятельность моментально проявилась в Twitter, где пользователи так и не пришли к однозначному мнению о том, пугает ли их этот логотип, или же он им кажется милым. За обсуждением последовала волна мемов с хештэгом Inochi no Kagayaki-kun — именем изображения на японском.

Один из пользователей переделал рисунок в железнодорожную кольцевую линию, которая идёт по периметру Осаки, в то время как другой выложил логотип в тарелке с салатом с помощью помидоров черри. В ещё одном посте была изображена женщина с резинкой для волос в форме цепочки из клеток; в то время как в других логотип превратился в пиксельную мишень в какой-то видеоигре.

“ Destroy the eye ! ”#いのちの輝きくん #命の輝き pic.twitter.com/x0BE7tvNOE

— [email protected]募集中 (@444th_spare21) August 25, 2020

Что же касается «ошеломлённого» Симады, то он заявил, что во время переосмысления изображения ДНК он черпал вдохновение из «Башни солнца», спроектированной «японским Пикассо» Таро Окамото, которая стала символом выставки 1970 года.