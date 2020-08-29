Россия опубликовала секретные кадры взрыва «Царь-бомбы» в 1961 году

29.08.2020, 0:30, Новости дня

Россия обнародовала ранее засекреченные кадры крупнейшего в мире ядерного взрыва, произошедшего почти 60 лет назад, когда Советский Союз взорвал так называемую «Царь-бомбу».

Водородная бомба, мощь которой равнялась 50 миллионам тонн обычных взрывчатых веществ, была взорвана в ходе испытаний в октябре 1961 года на высоте 4000 метров над архипелагом Новая Земля за Полярным кругом.

На кадрах виден огромный огненный шар и грибовидное облако высотой 60 км, поднявшееся после взрыва. Виды были сняты с нескольких ракурсов камерами, установленными на земле и на борту двух советских самолетов.

«Испытания исключительно мощной водородной нагрузки … подтвердили, что Советский Союз обладает термоядерным оружием мощностью 50 мегатонн, 100 мегатонн и более», – говорит рассказчик за кадром.

Документальный фильм был впервые размещен в интернете российской государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» на прошлой неделе в рамках мероприятий, посвященных 75-летию атомной промышленности России.

Разработанная между 1956 и 1961 годами, когда Советский Союз участвовал в гонке ядерных вооружений с Соединенными Штатами, «Царь-бомба» была самой большой водородной бомбой за всю историю и, как утверждали, в 3300 раз более разрушительной, чем оружие, которое уничтожило Хиросиму.

В 30-минутном фильме, который открывается заголовком «Совершенно секретно», представлены все этапы испытаний – от транспортировки 26-тонного оружия в корпусе авиационной бомбы по железной дороге до измерения радиоактивных осадков после взрыва.

«Царь-бомба» намного превзошла самый мощный взрыв, который когда-либо производили Соединенные Штаты – водородная бомба Castle Bravo мощностью 15 мегатонн была взорвана на атолле Бикини в 1954 году.