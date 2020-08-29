“Не хотим повторения того, что произошло в Украине”. Макрон предостерег Россию от военного вмешательства в Беларусь

29.08.2020, 0:15, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в связи с ситуацией в Беларуси предостерег президента России Владимира Путина от любого военного вмешательства. Как сообщает Reuters, об этом Макрон сказал 28 августа на пресс-конференции в Париже.

Французский президент отметил, что предупредил Путина о недопустимости и нежелательности “любого внешнего вмешательства в [дела] Беларуси, начиная с вмешательства российских сил”.

Он добавил, что Европа хочет “вовлечь Россию в диалог по Беларуси и помочь нам убедить президента [Беларуси Александра] Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ”.

“Мы не хотим повторения того, что произошло в Украине”, – подчеркнул Макрон.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников российских правоохранительных органов, которые могут быть направлены в помощь белорусским силовикам.