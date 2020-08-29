 

Во Франции – максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом с 31 марта

29.08.2020, 0:15, Новости дня

За прошедшие сутки во Франции было подтверждено 7379 новых случаев заражения коронавирусом, на 20% больше, чем днем раньше. Как отмечает агентство Reuters, это максимальный суточный прирост в стране с 31 марта.

В министерстве здравоохранения Франции отметили, что в материковой части страны наблюдается “экспоненциальный рост” заболеваемости. В то же время количество госпитализаций пациентов с COVID-19 растет не так стремительно.

За последние сутки скончалось 19 человек. Общее количество связанных с коронавирусом смертей достигло 30 596.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 28 августа в мире коронавирусом заразилось 24,56 млн человек, из них 833 тыс. умерли, 16,05 млн выздоровели. Франция является одной из самых пострадавших от эпидемии стран Европы с 300 тыс. подтвержденных случаев заражения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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