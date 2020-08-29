Подозреваемого в поджоге авто программы “Схемы” арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в 176 тыс. грн

29.08.2020, 0:15, Новости дня

Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля, который использовала съемочная группа программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”), меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн. Об этом 28 августа сообщает “Радио Свобода”.

По информации издания, броварская прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности выйти под залог. Прокуроры указывали, что подозреваемый родом из Луганской области, а потому может скрываться от следствия на не подконтрольных Киеву территориях области.

Сторона обвинения попросила не называть имени и фамилии подозреваемого в целях следствия.

Защитники отрицали любые риски, приведенные прокуратурой, при этом не были против меры пресечения. Для своего подзащитного они просили домашний арест.

Адвокат водителя программы “Схемы” Бориса Мазура, который является владельцем подожженного автомобиля, настаивал на содержании под стражей без возможности выйти под залог.

Во время заседания подозреваемый отказался свидетельствовать против себя в зале суда.

После часового пребывания в совещательной комнате судья Анна Билык озвучила меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

В ночь на 17 августа автомобиль программы “Схемы” подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – “Короли дорог”, о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы “Схемы” Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен бывший замглавы Администрации Президента Андрей Портнов.

Полиция квалифицировала событие как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

26 августа Аваков сообщил о задержании одного из подозреваемых.