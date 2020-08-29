 

В Минске женщины выстроились в «цепь солидарности»

29.08.2020, 0:08, Новости дня

В Минске на площади Независимости несколько десятков женщин построились в «цепь солидарности», некоторые из них взяли с собой цветы.

На данный момент в акции участвуют 40-50 человек, одна из женщин расположилась на ступенях лестницы, которая ведет к находящемуся на площади Красному костелу, передает ТАСС. Женщина вяжет красно-белый флаг.

Обстановка в целом спокойная, на площади также есть сотрудники милиции, они не мешают проведению акции. На близлежащих улицах выстроились автозаки и грузовики внутренних войск.

Однако позже появилась информация, что ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости.

В четверг на площади Независимости митингующих вытесняли бойцы ОМОН, также к митингу несогласных присоединялись верующие.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.



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