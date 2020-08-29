 

Ученые: Дети могут быть главными разносчиками коронавируса

29.08.2020, 0:08, Новости дня

Медики из Южной Кореи пришли к выводу, что дети вырабатывают вирусные частицы на протяжении двух-трех недель даже при отсутствии симптомов болезни, и это делает их, возможно, главными распространителями коронавируса.

«Наше исследование показало, что неочевидные случаи заражения детей могли послужить причиной скрытой передачи коронавируса через контакты с окружающими. Нам необходимо пересмотреть то, какую роль дети могут играть в распространении SARS-CoV-2, а также учесть этот факт при выработке мер по борьбе с пандемией», – приводит ТАСС слова исследователей со ссылкой на JAMA Pediatrics.

Исследование считается особенно актуальным в связи с наступлением нового учебного года.

В среднем, вирус присутствовал в организме юных жителей Кореи на протяжении 18-19 дней среди больных с симптомами, и 14 дней – среди бессимптомных носителей COVID-19.

Учитывая, что примерно половина зараженных детей переносила заболевание бессимптомно, можно сделать вывод о том, что дети и подростки – одни из главных разносчиков вируса, считают корейские ученые.

По их мнению, исследование должно повлиять на решение об открытии школ и университетов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, новый учебный год в РФ решено начать очно.



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