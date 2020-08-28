В NORAD сообщили о перехвате российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО США
28.08.2020, 23:07, Новости дня
Истребитель F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 перехватил вчера ночью три группы из двух российских патрульных самолетов Ту-142, которые вошли в опознавательную зону ПВО Аляски. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении NORAD.
Российский самолет находился в зоне ПВО около пяти часов и приблизился к берегам Аляски в пределах 50 морских миль, однако оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.
NORAD использует многоуровневую сеть защиты, состоящую из радаров, спутников и истребителей, чтобы идентифицировать воздушные суда и определять соответствующий ответ. Идентификация и наблюдение за воздушными судами, входящими в зону ПВО США или Канады являются основными задачами NORAD.
«На наших северных рубежах возросла иностранная военная активность, поскольку наши конкуренты продолжают расширять свое военное присутствие и исследовать нашу оборону, – заявил генерал Глен Ванхерк, командующий NORAD, – В этом году мы провели более десятка перехватов, что является рекордным количеством за последние годы. Важность наших постоянных усилий по планированию операций противовоздушной обороны на севере никогда не была столь очевидной».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет