В NORAD сообщили о перехвате российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО США

28.08.2020, 23:07, Новости дня

Истребитель F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 перехватил вчера ночью три группы из двух российских патрульных самолетов Ту-142, которые вошли в опознавательную зону ПВО Аляски. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении NORAD.

Российский самолет находился в зоне ПВО около пяти часов и приблизился к берегам Аляски в пределах 50 морских миль, однако оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.

NORAD использует многоуровневую сеть защиты, состоящую из радаров, спутников и истребителей, чтобы идентифицировать воздушные суда и определять соответствующий ответ. Идентификация и наблюдение за воздушными судами, входящими в зону ПВО США или Канады являются основными задачами NORAD.

«На наших северных рубежах возросла иностранная военная активность, поскольку наши конкуренты продолжают расширять свое военное присутствие и исследовать нашу оборону, – заявил генерал Глен Ванхерк, командующий NORAD, – В этом году мы провели более десятка перехватов, что является рекордным количеством за последние годы. Важность наших постоянных усилий по планированию операций противовоздушной обороны на севере никогда не была столь очевидной».