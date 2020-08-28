 

КС обнародовал решение о неконституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ

28.08.2020, 22:50, Новости дня

Большая палата Конституционного Суда Украины 28 августа приняла решение по делу о назначении директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. КС признал это назначение неконституционным, сообщила пресс-служба суда.

“Этим решением Конституционный Суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) указ президента Украины “О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины”, – сказано в сообщении.

В КС отметили, что предметом рассмотрения в этом деле был вопрос обеспечения разделения властей и ее функционирования в рамках имеющейся формы государственного правления.

“В Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении”, – подчеркнули в Конституционном Суде.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорится, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий. В частности, в перечне полномочий, перечисленных в ст. 106 Конституции Украины, назначение директора НАБУ не значится (хотя в законе о НАБУ говорится, что директора бюро назначает глава государства).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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